В США отказали Польше в "запуске" статьи о коллективной обороне НАТО

США сейчас не усматривают оснований для "запуска" статьи 5 Договора НАТО, которая предполагает коллективную оборону участницами территории одного из членов военного блока.

Фото: польское ТВ

Об этом сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

По его словам, "есть процесс для стран Альянса при задействовании статьи 5 устава, мы ещё не на данной стадии".

Ранее чиновник заявлял, что Польша — член НАТО, союзники готовы защищать её. Он заверил в крепости союза с Варшавой и обещает, что "при необходимости организация будет защищать каждый дюйм своей территории".

При этом в Совете нацбезопасности Белого дома сказали, что Вашингтону неизвестно о какой-то конкретной угрозе от бойцов российского подразделения. Это говорит об отсутствии угроз для всех союзников НАТО.