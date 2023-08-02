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В США отказали Польше в "запуске" статьи о коллективной обороне НАТО

Силовые структуры

США сейчас не усматривают оснований для "запуска" статьи 5 Договора НАТО, которая предполагает коллективную оборону участницами территории одного из членов военного блока.

В США отказали Польше в "запуске" статьи о коллективной обороне НАТО
Фото: польское ТВ

Об этом сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

По его словам, "есть процесс для стран Альянса при задействовании статьи 5 устава, мы ещё не на данной стадии".

Ранее чиновник заявлял, что Польша — член НАТО, союзники готовы защищать её. Он заверил в крепости союза с Варшавой и обещает, что "при необходимости организация будет защищать каждый дюйм своей территории".

При этом в Совете нацбезопасности Белого дома сказали, что Вашингтону неизвестно о какой-то конкретной угрозе от бойцов российского подразделения. Это говорит об отсутствии угроз для всех союзников НАТО.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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