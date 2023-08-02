США сейчас не усматривают оснований для "запуска" статьи 5 Договора НАТО, которая предполагает коллективную оборону участницами территории одного из членов военного блока.
Об этом сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.
По его словам, "есть процесс для стран Альянса при задействовании статьи 5 устава, мы ещё не на данной стадии".
Ранее чиновник заявлял, что Польша — член НАТО, союзники готовы защищать её. Он заверил в крепости союза с Варшавой и обещает, что "при необходимости организация будет защищать каждый дюйм своей территории".
При этом в Совете нацбезопасности Белого дома сказали, что Вашингтону неизвестно о какой-то конкретной угрозе от бойцов российского подразделения. Это говорит об отсутствии угроз для всех союзников НАТО.
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