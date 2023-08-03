Российские военные наступают на украинских националистов районе Авдеевки по принципу освобождения Артёмовска, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, ВСУ уже истощены.
Как подчеркнул Гагин, наступление идёт с трёх сторон.
"На авдеевском направлении мы наступаем с трёх сторон: это в лоб, по флангам. И по большому счёту, скорее всего, будет применена тактика, которая была применена и в Артёмовске, и в Соледаре", — пояснил советник врио главы ДНР РИА Новости.
Как подчеркнул Гагин, ВС России буквально "обнимают" населённый пункт, как это было в Артёмовске, перед самым его освобождением и выгоняют противника.
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