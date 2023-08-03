Гагин: ВС России наступают на Авдеевку по примеру Артёмовска с трёх сторон — в лоб и по флангам

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные наступают на украинских националистов районе Авдеевки по принципу освобождения Артёмовска, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, ВСУ уже истощены.

Фото: aif.ru

Как подчеркнул Гагин, наступление идёт с трёх сторон.

"На авдеевском направлении мы наступаем с трёх сторон: это в лоб, по флангам. И по большому счёту, скорее всего, будет применена тактика, которая была применена и в Артёмовске, и в Соледаре", — пояснил советник врио главы ДНР РИА Новости.

Как подчеркнул Гагин, ВС России буквально "обнимают" населённый пункт, как это было в Артёмовске, перед самым его освобождением и выгоняют противника.