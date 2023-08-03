Минобороны: ВС РФ сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении

Российские артиллеристы сорвали две попытки ВСУ перебросить технику и живую силу на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский.

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По его словам, ВСУ дважды предпринимали попытку перебросить резервы в течение одного дня.

"В полосе обороны первой танковой армии противник дважды в течение дня пытался перебросить тактические резервы из состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и 32-й отдельной механизированной бригады", — сообщил Зыбинский РИА Новости.

Речь идёт о переброске резервов в районе сёл:

Берестовое,

Новосёловское.

Передвижение противника обнаружили и заблаговременно пресекли попытку.