Российские артиллеристы сорвали две попытки ВСУ перебросить технику и живую силу на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский.
По его словам, ВСУ дважды предпринимали попытку перебросить резервы в течение одного дня.
"В полосе обороны первой танковой армии противник дважды в течение дня пытался перебросить тактические резервы из состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и 32-й отдельной механизированной бригады", — сообщил Зыбинский РИА Новости.
Речь идёт о переброске резервов в районе сёл:
Передвижение противника обнаружили и заблаговременно пресекли попытку.
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