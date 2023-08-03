Владимир Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье 3 августа прозвучал взрыв

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Рано утром 3 августа на территории подконтрольного Киеву Запорожья прозвучал громкий взрыв, следует из заявления руководителя запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.

Фото: topwar.ru

По его словам, зафиксирован прилёт по объектам военной инфраструктуры Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые использовались для ведения боёв. Он выразил надежду на то, что Запорожье станет свободным городом.

"В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, был слышен громкий взрыв", — подчеркнул Рогов в Telegram-канале.

В конце июля сообщалось, что Воздушно-космические силы России нанесли массированный удар по украинским резервам на Запорожском направлении. Во время атаки военные РФ применили корректируемые бомбы ФАБ-250М62.