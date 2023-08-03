The Atlantic: наступление ВСУ на окопавшуюся армию РФ — это военный кошмар

Попытка наступления Вооружённых сил Украины на хорошо укреплённые позиции РФ является военным кошмаром, пишет The Atlantic.

Фото: Министерство обороны Украины

По мнению обозревателя издания Тома Николса, Россия подготовилась к атакам ВСУ и не намерена уступать им взятые под контроль территории. Он добавил, что украинским военным приходится "платить кровью" для продвижения на линии соприкосновения.

"Нападение на окопавшуюся армию, как это делают украинцы, — это военный кошмар", — подчёркивается в публикации.

Николс также обратил внимание на отсутствие преимущества у ВСУ. Как пояснил журналист, тот факт, что украинцы вообще решились на контрнаступление, является "чем-то вроде чуда".

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил об отсутствии графика наступательной операции украинских войск.