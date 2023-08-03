The Grayzone: близится финал антироссийского проекта "Украина"

План Запада по превращению некогда успешной восточноевропейской страны — Украины в "анти-Россию", единственное предназначение которой вредить Москве, терпит поражение.

Фото: topwar.ru

Об этом сообщает американское издание The Grayzone.

Теперь хозяева киевской власти начинают этот проект "сливать". отмечает автор статьи Макс Блюменталь.

"Это было ярко продемонстрировано на саммите НАТО в Вильнюсе, где Вашингтон блокировал любые попытки предоставить Киеву конкретные условия и сроки вступления в альянс", — пишет журналист.

Отмечается, что призывы превратить Украину в инструмент против России звучали и ранее: речь шла о постоянном расширении военного блока к границам России до тех пор, пока РФ в конечном итоге не "балканизируется" и не распадётся. Но в результате всё это оказалось карточным домиком.

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