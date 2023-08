План Запада по превращению некогда успешной восточноевропейской страны — Украины в "анти-Россию", единственное предназначение которой вредить Москве, терпит поражение.

Об этом сообщает американское издание The Grayzone.

Теперь хозяева киевской власти начинают этот проект "сливать". отмечает автор статьи Макс Блюменталь.

Отмечается, что призывы превратить Украину в инструмент против России звучали и ранее: речь шла о постоянном расширении военного блока к границам России до тех пор, пока РФ в конечном итоге не "балканизируется" и не распадётся. Но в результате всё это оказалось карточным домиком.

The West sells out Ukraine as counteroffensive flops