Генштабе ВСУ заявил, что запас ракет у РФ не только не закончился, но и вырос

Запас ракет у армии России не только не закончился, но и вырос.

Фото: Военные и коммерческие технологии

Кремль смог нарастить производство высокоточного оружия, причём нарастить весьма значительно. И теперь у ВС РФ имеется запас ракет для ударов по украинским энергообъектам осенью.

Об этом сообщил Генштаб Вооружённых сил Украины.

"Вы уж там определитесь, граждане укронацисты, что у нас с ракетами по итогу. А то с марта 2022 года их "осталось на 2-3 залпа", а теперь выясняется, что хватает для регулярного выноса объектов, плюс запас на осень", — комментирует подсчёт ВСУ журналист Сергей Колясников.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский назвал ближайшие полгода самыми важными для Украины.