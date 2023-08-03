Запас ракет у армии России не только не закончился, но и вырос.
Кремль смог нарастить производство высокоточного оружия, причём нарастить весьма значительно. И теперь у ВС РФ имеется запас ракет для ударов по украинским энергообъектам осенью.
Об этом сообщил Генштаб Вооружённых сил Украины.
"Вы уж там определитесь, граждане укронацисты, что у нас с ракетами по итогу. А то с марта 2022 года их "осталось на 2-3 залпа", а теперь выясняется, что хватает для регулярного выноса объектов, плюс запас на осень", — комментирует подсчёт ВСУ журналист Сергей Колясников.
Напомним, накануне президент Владимир Зеленский назвал ближайшие полгода самыми важными для Украины.
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