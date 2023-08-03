Гагин: контрнаступление ВСУ замедлилось из-за больших потерь — "Горячо сейчас везде"

Противник замедлил темп контрнаступления из-за больших потерь, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, по всем направлениям линии соприкосновения сейчас "горячо".

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Контрнаступление ВСУ стало менее интенсивным, подчеркнул Гагин.

"По большому счёту, горячо сейчас везде, противник продолжает атаковать малыми группами, подкреплёнными бронетехникой, — пояснил Гагин РИА Новости. — Контрнаступление ВСУ — оно несколько замедлилось и стало менее интенсивным, чем раньше".

По словам советника врио главы ДНР, вероятно, это связано с большими потерями в украинской армии. Не только техники, но и живой силы противника.