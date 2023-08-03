Противник замедлил темп контрнаступления из-за больших потерь, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, по всем направлениям линии соприкосновения сейчас "горячо".
Контрнаступление ВСУ стало менее интенсивным, подчеркнул Гагин.
"По большому счёту, горячо сейчас везде, противник продолжает атаковать малыми группами, подкреплёнными бронетехникой, — пояснил Гагин РИА Новости. — Контрнаступление ВСУ — оно несколько замедлилось и стало менее интенсивным, чем раньше".
По словам советника врио главы ДНР, вероятно, это связано с большими потерями в украинской армии. Не только техники, но и живой силы противника.
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