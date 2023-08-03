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WarGonzo: ВС РФ контратаковали у Курдюмовки и Клещеевки на Артёмовском направлении

1:01
Силовые структуры

Российские подразделения перешли в контратаку на Артёмовском направлении. Об этом заявил автор проекта WarGonzo, военкор Семён Пегов.

WarGonzo: ВС РФ контратаковали у Курдюмовки и Клещеевки на Артёмовском направлении
Фото: mil.ru

По его словам, ВС РФ атакуют в районе населённых пунктов Курдюмовка и Клещеевка. Он добавил, что под обстрелами находятся позиции украинских военных в Белой Горе, Часовом Яре, Ивановском, Богдановке, Орехово-Васильевке, Спорном, Роздоловке и Верхнекаменском.

При этом военкор подчеркнул: боевики ВСУ нанесли удары по Курдюмовке, Андреевке, Клещеевке и Артёмовску.

1 августа врио руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что армии РФ удалось выбить украинских солдат из Клещеевки. Его советник Ян Гагин проинформировал о продолжающихся попытках ВСУ прорвать российскую оборону в районе Артёмовска.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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