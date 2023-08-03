WarGonzo: ВС РФ контратаковали у Курдюмовки и Клещеевки на Артёмовском направлении

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские подразделения перешли в контратаку на Артёмовском направлении. Об этом заявил автор проекта WarGonzo, военкор Семён Пегов.

Фото: mil.ru

По его словам, ВС РФ атакуют в районе населённых пунктов Курдюмовка и Клещеевка. Он добавил, что под обстрелами находятся позиции украинских военных в Белой Горе, Часовом Яре, Ивановском, Богдановке, Орехово-Васильевке, Спорном, Роздоловке и Верхнекаменском.

При этом военкор подчеркнул: боевики ВСУ нанесли удары по Курдюмовке, Андреевке, Клещеевке и Артёмовску.

1 августа врио руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что армии РФ удалось выбить украинских солдат из Клещеевки. Его советник Ян Гагин проинформировал о продолжающихся попытках ВСУ прорвать российскую оборону в районе Артёмовска.