Российские подразделения перешли в контратаку на Артёмовском направлении. Об этом заявил автор проекта WarGonzo, военкор Семён Пегов.
По его словам, ВС РФ атакуют в районе населённых пунктов Курдюмовка и Клещеевка. Он добавил, что под обстрелами находятся позиции украинских военных в Белой Горе, Часовом Яре, Ивановском, Богдановке, Орехово-Васильевке, Спорном, Роздоловке и Верхнекаменском.
При этом военкор подчеркнул: боевики ВСУ нанесли удары по Курдюмовке, Андреевке, Клещеевке и Артёмовску.
1 августа врио руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что армии РФ удалось выбить украинских солдат из Клещеевки. Его советник Ян Гагин проинформировал о продолжающихся попытках ВСУ прорвать российскую оборону в районе Артёмовска.
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