Продолжается специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Военкоры предоставляют уникальные кадры, на которых иностранные наёмники ВСУ уныло наблюдают, как российский штурмовик военной авиации России Су-34 наносит удар по украинским позициям и проносится над ними.
Отмечается, что ВКС РФ полностью господствуют в небе Украины. Ранее сообщалось, что в Харьковской области уничтожен аэродром и радиотехнический батальон ВСУ.
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