Уникальные кадры: штурмовик Су-34 работает над головами наёмников ВСУ

Продолжается специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины.

Фото: Вадим Савицкий

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Военкоры предоставляют уникальные кадры, на которых иностранные наёмники ВСУ уныло наблюдают, как российский штурмовик военной авиации России Су-34 наносит удар по украинским позициям и проносится над ними.

Отмечается, что ВКС РФ полностью господствуют в небе Украины. Ранее сообщалось, что в Харьковской области уничтожен аэродром и радиотехнический батальон ВСУ.