Депутат Госдумы России Новиков сообщил о росте численности иностранных наёмников в рядах ВСУ

В рядах ВСУ растёт число иностранных наёмников, следует из заявления первого зампреда думского комитета по международным делам Дмитрия Новикова.

Фото: СмК

Депутат Госдумы России также акцентировал внимание на появлении сигналов о том, что этот процесс приобретает в последнее время всё более легализованный характер.

В украинский конфликт шаг за шагом втягиваются государства НАТО, резюмировал Новиков.