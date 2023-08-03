В рядах ВСУ растёт число иностранных наёмников, следует из заявления первого зампреда думского комитета по международным делам Дмитрия Новикова.
Депутат Госдумы России также акцентировал внимание на появлении сигналов о том, что этот процесс приобретает в последнее время всё более легализованный характер.
В украинский конфликт шаг за шагом втягиваются государства НАТО, резюмировал Новиков.
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