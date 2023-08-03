Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Россия включила Норвегию в перечень недружественных стран
В России появился острый дефицит дальнобойщиков
Друг Аллы Пугачёвой рассказал о карьерных планах певицы
В Екатеринбурге нашли оставленную отцом пятилетнюю девочку: "Сказал, что скоро вернётся"
Академик РАН Крадин: Россию можно считать наследником Монгольской империи
Администрация Эрдогана заявила о тщетных попытках испортить отношения Турции с Россией
El Pais: в НАТО усилены меры безопасности в связи с укреплением Белоруссии
Британская MI6 назвала кустарники одним из факторов медленного продвижения ВСУ
Bloomberg: сын Байдена Хантер даже в "безостановочном загуле" заработал свыше $2 млн

Секретарь СНБО Украины Данилов сообщил об отсутствии табу на применение оружия боевиками ВСУ

Силовые структуры

У киевского режима нет табу на применение вооружений отечественного производства, следует из сегодняшнего заявления секретаря Совбеза Украины Алексея Данилова.

Секретарь СНБО Украины Данилов сообщил об отсутствии табу на применение оружия боевиками ВСУ
Фото: Телеграм

"Как у нас может быть табу?" — задал вопрос секретарь СНБО.

Данилов напомнил также о договорённостях украинского правительства с партнёрами на Западе о том, что укронацисты не будут использовать поставляемое ими вооружение по российским территориям, сообщают корреспонденты ТСН.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
"Жила как королева": мать челябинского маньяка рассказала о сбежавшей пленнице

Мать челябинского маньяка рассказала об условиях содержания девушки, которую её сын не отпускал из плена на протяжении 14 лет.

Мать челябинского маньяка рассказала об условиях содержания пленницы: "Жила как королева"
Скончался избитый мигрантом из Таджикистана челябинский боец СВО
Скончался избитый таджикским мигрантом боец СВО
Как выглядит 16-летняя дочь Александра Абдулова
Новый удар "Гераней" по Измаилу поставил точку в планах Запада
Украина погибает. Наёмники, бегите или станете "козлами отпущения" Любовь Степушова Россия не будет атаковать суда в устье Дуная Олег Володин Новые территории: граждане России о "ждунах" и героях Дарья Асламова
Киев хамством отвечает на помощь Запада — WE
Началась сдача Киева — США теперь будет поддерживать Тайвань
"Сказал и сказал": Киркоров не собирается опровергать слова Панина про свою гомосексуальность
"Сказал и сказал": Киркоров не собирается опровергать слова Панина про свою гомосексуальность
Последние материалы
В Екатеринбурге нашли оставленную отцом пятилетнюю девочку: "Сказал, что скоро вернётся"
Академик РАН Крадин: Россию можно считать наследником Монгольской империи
Администрация Эрдогана заявила о тщетных попытках испортить отношения Турции с Россией
El Pais: в НАТО усилены меры безопасности в связи с укреплением Белоруссии
Британская MI6 назвала кустарники одним из факторов медленного продвижения ВСУ
Bloomberg: сын Байдена Хантер даже в "безостановочном загуле" заработал свыше $2 млн
В России производитель кофе Jacobs заменит иностранные марки продукции на местные
Российские фармацевты заявили о риске повышения цен на лекарства из-за акциза на этанол
Западные СМИ разгоняют слухи о возможном романе Макрона и Трюдо
Накурившиеся Алла Пугачёва и Лайма Вайкуле опозорились на камеру
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников