У киевского режима нет табу на применение вооружений отечественного производства, следует из сегодняшнего заявления секретаря Совбеза Украины Алексея Данилова.
"Как у нас может быть табу?" — задал вопрос секретарь СНБО.
Данилов напомнил также о договорённостях украинского правительства с партнёрами на Западе о том, что укронацисты не будут использовать поставляемое ими вооружение по российским территориям, сообщают корреспонденты ТСН.
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