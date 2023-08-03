Секретарь СНБО Украины Данилов сообщил об отсутствии табу на применение оружия боевиками ВСУ

У киевского режима нет табу на применение вооружений отечественного производства, следует из сегодняшнего заявления секретаря Совбеза Украины Алексея Данилова.

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"Как у нас может быть табу?" — задал вопрос секретарь СНБО.

Данилов напомнил также о договорённостях украинского правительства с партнёрами на Западе о том, что укронацисты не будут использовать поставляемое ими вооружение по российским территориям, сообщают корреспонденты ТСН.