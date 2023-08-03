American Conservative: Запад шокирован ракетными ударами РФ по военным складам в Одессе

Проблемы с зерновой сделкой и ракетные удары российской армии по объектам ВСУ в Одесской области шокировали правительства на Западе. Об этом пишет American Conservative.

Фото: topwar.ru

По словам обозревателя Дуга Бандоу, после атак РФ в Одессе некоторые западные политики призвали применить агрессию в отношении Москвы. Однако журналист считает, что такой шаг США и НАТО лишь усугубит конфликтную ситуацию. Как подчеркнул автор, Украина не представляет экзистенциального интереса для Запада, поэтому Вашингтон должен отказаться от шагов, провоцирующих ядерное противостояние.

Он добавил, что ради американского народа руководству США следует "держаться подальше" от украинского конфликта. Бандоу убеждён: серьёзную угрозу для мира сегодня представляют чиновники, требующего прямого присоединения Соединённых Штатов к боям на Украине.

Ранее журналисты IBTimes сообщили, что Россия при атаках на объекты в Одессе применила "самый грозный арсенал" — ракеты "Оникс".