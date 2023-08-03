Александр Ходаковский: в зоне СВО возросла статистика потерь среди операторов БПЛА

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал, что в зоне СВО возросла статистика потерь среди операторов БПЛА. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Фото: blotter.mirtesen.ru

Эксперт подчеркнул, что дрон — это расходник, оператор — нет. Он провёл исследование особенностей применения беспилотников с использованием внедрённой им тактики. На стационарной позиции, запущенной уже около года назад и находящейся вблизи ЛБС, не было ни одной потери оператора.

"Потери были во время ротаций по вине нерадивых смежников, ставящих мины, иногда вполне бездумно. А на самой позиции, откуда мы работаем дронами, не было даже тяжёлого ранения", — поделился Ходаковский.

Применением дистанционного способа управления дронами повысило выживаемость оператора.

"Поэтому я с большой осторожностью отнёсся к распространению увлечения дешёвыми дронами-камикадзе, летающими на малые дистанции", — отметил комбат.

Оператор такого дрона, как правило, находится вне полноценного укрытия в зоне почти сплошного поражения. Пытаясь нанести ущерб противнику, рискует собой в значительной мере. Поэтому основной акцент Ходаковский делает на достижении нужных дистанций и по линии разведки, и по линии средств поражения.

"Тактика нами отработана — дело за наполнением. Если мы сможем увести нашего оператора в условно безопасную зону — это обеспечит нам нужный результат", — заключил эксперт.