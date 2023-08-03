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Politico: власти США работают над заключением контрактов по оружию для киевского режима на 16,4 млрд долларов

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Силовые структуры

Сотрудники американского Минобороны сейчас активно работают над подписанием контрактов, предусматривающих очередные поставки киевскому режиму вооружений на сумму около 40 миллиардов долларов, пишут корреспонденты Politico.

Politico: власти США работают над заключением контрактов по оружию для киевского режима на 16,4 млрд долларов
Фото: eer.ru

Источник информационного издания акцентировал внимание на том, что Пентагон намерен продолжать поставлять Украине ракеты, снаряды и боевую технику.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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