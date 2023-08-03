Politico: власти США работают над заключением контрактов по оружию для киевского режима на 16,4 млрд долларов

0:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сотрудники американского Минобороны сейчас активно работают над подписанием контрактов, предусматривающих очередные поставки киевскому режиму вооружений на сумму около 40 миллиардов долларов, пишут корреспонденты Politico.

Фото: eer.ru

Источник информационного издания акцентировал внимание на том, что Пентагон намерен продолжать поставлять Украине ракеты, снаряды и боевую технику.