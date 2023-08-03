Сотрудники американского Минобороны сейчас активно работают над подписанием контрактов, предусматривающих очередные поставки киевскому режиму вооружений на сумму около 40 миллиардов долларов, пишут корреспонденты Politico.
Источник информационного издания акцентировал внимание на том, что Пентагон намерен продолжать поставлять Украине ракеты, снаряды и боевую технику.
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Мать челябинского маньяка рассказала об условиях содержания девушки, которую её сын не отпускал из плена на протяжении 14 лет.