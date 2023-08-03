Медведев: с начала 2023 года на воинскую службу в ВС РФ поступили свыше 231 тыс. контрактников

С начала текущего года на службу в Вооружённые силы РФ поступили свыше 231 тысячи контрактников, следует из заявления зампреда Совбеза Дмитрия Медведева.

Фото: ya.ru

Политик проинформировал об этом на сегодняшнем совещании по вопросам доукомплектования российской армии.