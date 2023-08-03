С начала текущего года на службу в Вооружённые силы РФ поступили свыше 231 тысячи контрактников, следует из заявления зампреда Совбеза Дмитрия Медведева.
Политик проинформировал об этом на сегодняшнем совещании по вопросам доукомплектования российской армии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Мать челябинского маньяка рассказала об условиях содержания девушки, которую её сын не отпускал из плена на протяжении 14 лет.