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Медведев: с начала 2023 года на воинскую службу в ВС РФ поступили свыше 231 тыс. контрактников

Силовые структуры

С начала текущего года на службу в Вооружённые силы РФ поступили свыше 231 тысячи контрактников, следует из заявления зампреда Совбеза Дмитрия Медведева.

Медведев: с начала 2023 года на воинскую службу в ВС РФ поступили свыше 231 тыс. контрактников
Фото: ya.ru

Политик проинформировал об этом на сегодняшнем совещании по вопросам доукомплектования российской армии.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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