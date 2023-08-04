Российская разведка сообщает о множестве случаев радиоперехвата английской речи в переговорах подразделений ВСУ на Угледарском направлении, рассказал боец с позывным "Бука".
"Это подтверждает наши разведданные о том, что на стороне противника сражаются не только украинцы, но и иностранные наёмники", — пояснил он в интервью агентству РИА Новости.
Ранее такими же данными поделилось Министерство обороны РФ.
"Иностранная речь есть. И натовские вооружённые силы, и американцы есть. И Польша здесь присутствует", — рассказал военнослужащий на официальном Telegram-канале ведомства.
Накануне военный эксперт заверил, что Варшава ждёт краха режима Зеленского, после чего разделит Украину с Россией.
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