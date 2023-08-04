Депутат Бородай: качество натовских снарядов для ВСУ упало — "С пылу с жару, как горячие пирожки"

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Качество снарядов, которые Североатлантический альянс поставляет ВСУ, сильно упало, сообщил депутат Государственной думы, председатель правления межрегиональной общественной организации "Союз добровольцев Донбасса" Александр Бородай.

Фото: Mil.gov.ua

По словам политика, НАТО "штампует" снаряды и даже не успевает их привести к надлежащему виду.

"Снаряды не разрываются часто. Это значит, что качество упало. И они ещё и не покрашены. Снаряды по целому ряду причин должны покрываться специального вида краской. Уже красить не успевают. Изготовили — и сразу отправлять, с пылу с жару, как горячие пирожки", — цитирует депутата ТАСС.

По мнению Бородая, такая ситуация может привести к тому, что у украинской армии начнётся снарядный голод. Как подчеркнул политик, на ВСУ сейчас работает вся западная оборонная промышленность, и это показывает, что выдаёт она максимум своих мощностей.