Качество снарядов, которые Североатлантический альянс поставляет ВСУ, сильно упало, сообщил депутат Государственной думы, председатель правления межрегиональной общественной организации "Союз добровольцев Донбасса" Александр Бородай.
По словам политика, НАТО "штампует" снаряды и даже не успевает их привести к надлежащему виду.
"Снаряды не разрываются часто. Это значит, что качество упало. И они ещё и не покрашены. Снаряды по целому ряду причин должны покрываться специального вида краской. Уже красить не успевают. Изготовили — и сразу отправлять, с пылу с жару, как горячие пирожки", — цитирует депутата ТАСС.
По мнению Бородая, такая ситуация может привести к тому, что у украинской армии начнётся снарядный голод. Как подчеркнул политик, на ВСУ сейчас работает вся западная оборонная промышленность, и это показывает, что выдаёт она максимум своих мощностей.
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