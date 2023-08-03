Обстановка на Запорожском направлении меняется

Боевики ВСУ заметно снизили свою активность на Запорожском направлении после того, как понесли огромные потери. По информации Телеграм-канала "ОперацияZ.Военкоры Русской весны", наступление киевского режима на этой линии фронта завершилось десятками сожжённых колонн боевой техники и тысячами убитых и раненых.

Фото: скрин Ютуб

Укронацисты в настоящее время предпринимают попытки проведения разведки боем, выкатывая технику и обстреливая позиции бойцов ВС РФ. Наши разведчики тщательно отслеживают все действия противника и наносят огневые поражения по координатам.