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Польша перекинула к границе с Белоруссией вертолёты: "Мы готовы применить оружие"

Силовые структуры

Варшава перекинула к белорусской границе боевые вертолёты.

Польша перекинула к границе с Белоруссией вертолёты: "Мы готовы применить оружие"
Фото: www.belta.by

О двух бригадах войск накануне заявил заместитель главы Генерального штаба армии Польши Марек Соколовский.

Он отметил, что подразделения готовы применить оружие, "если произойдёт что-то опасное", отметив, что на вертолётах будут находиться "опытные пилоты".

"Вертолёты вооружены и готовы к бою. Здесь есть очень опытные пилоты, которые применяли бортовое вооружение и ракеты вместе со мной в Афганистане и Ираке", — отметил замглавы Генштаба ВС Польши.

Варшава воспользовалась придуманным предлогом с "проникновением" в небо Польши воздушных машин Белоруссии для того, чтобы перебросить ударную авиацию на границу, отмечают военные аналитики.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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