Варшава перекинула к белорусской границе боевые вертолёты.
О двух бригадах войск накануне заявил заместитель главы Генерального штаба армии Польши Марек Соколовский.
Он отметил, что подразделения готовы применить оружие, "если произойдёт что-то опасное", отметив, что на вертолётах будут находиться "опытные пилоты".
"Вертолёты вооружены и готовы к бою. Здесь есть очень опытные пилоты, которые применяли бортовое вооружение и ракеты вместе со мной в Афганистане и Ираке", — отметил замглавы Генштаба ВС Польши.
Варшава воспользовалась придуманным предлогом с "проникновением" в небо Польши воздушных машин Белоруссии для того, чтобы перебросить ударную авиацию на границу, отмечают военные аналитики.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Западные правительства выразили шок из-за ракетных ударов армии России по объектам ВСУ в Одессе, сообщает American Conservative.