Польша перекинула к границе с Белоруссией вертолёты: "Мы готовы применить оружие"

Варшава перекинула к белорусской границе боевые вертолёты.

Фото: www.belta.by

О двух бригадах войск накануне заявил заместитель главы Генерального штаба армии Польши Марек Соколовский.

Он отметил, что подразделения готовы применить оружие, "если произойдёт что-то опасное", отметив, что на вертолётах будут находиться "опытные пилоты".

"Вертолёты вооружены и готовы к бою. Здесь есть очень опытные пилоты, которые применяли бортовое вооружение и ракеты вместе со мной в Афганистане и Ираке", — отметил замглавы Генштаба ВС Польши.

Варшава воспользовалась придуманным предлогом с "проникновением" в небо Польши воздушных машин Белоруссии для того, чтобы перебросить ударную авиацию на границу, отмечают военные аналитики.