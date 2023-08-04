Жительница Новой Каховки Херсонской области обнаружила самодельную взрывчатку на детской площадке. По информации Телеграм-канала Mash, устройство заложили диверсанты ВСУ.

Укронацисты спрятали бомбу среди качелей и горок, говорится в сообщении. Оперативно прибывшие на место взрывотехники успешно разминировали взрывчатку. Диверсионную группу киевского режима разыскивают.

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