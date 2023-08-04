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РФ выиграла летнюю кампанию 2023 года, а планы НАТО на военный разгром России потерпели крах

Силовые структуры

С начала контрнаступления ВСУ на Запорожском фронте уже прошло два месяца. Первая фаза захлебнулась в июне, когда враг увяз в Пятихатках, Работина и Урожайного.

РФ выиграла летнюю кампанию 2023 года, а планы НАТО на военный разгром России потерпели крах
Фото: Всероссийское казачье общество

Далее ВСУ поменяли тактику, когда противник сделал ставку на "мясные" штурмы, что тоже не привело к достижению целей. Под конец июля, после понуканий Запада армия Украины вновь вернулась к массированным атакам, но опять упёрлась в оборонительные позиции ВС РФ.

Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Он отмечает, что на лето ВСУ ставили задачу прорыва к Мелитополю, Бердянску, Мариуполю и коридору в Крым. В августе враг так же далёк от достижения целей, как и в начале июня.

Понесены тяжёлые потери — до 30 тысяч боевиков ВСУ и технике — отсюда и нарастающее недовольство оценок контрнаступления Западом, пишет обозреватель.

По его словам, помимо стойкости бойцов ВС РФ и грамотного плана Генштаба, националистам мешали достичь целей слабая подготовка подразделений, сформированных НАТО, низкий уровень их взаимодействия, а из-за гибели опытных военных и насильственной мобилизации общее падение качества личного состава ВСУ.

"Невозможность добиться оперативных результатов в ближайшие 3-4 недели будет означать, что Россия выиграла летнюю кампанию 2023 года, а планы НАТО на военный разгром РФ потерпели крах", — подчеркнул Рожин.

В ближайшие недели ВСУ будут наступать всеми силами, чтобы выполнить требования западных хозяев. Ждём продолжения интенсивных боевых действий на Запорожском фронте, подытожил аналитик.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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