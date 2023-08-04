Мякишев: операция ВСУ в Чёрном море будет провалена из-за мощных кораблей ВМФ России

Чёрное море — одно из направлений вооружённой борьбы, ситуация на котором в последнее время обострилась. Об этом заявил член президиума Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", полковник в отставке Юрий Мякишев, комментируя в интервью Pravda.Ru попытку ВСУ атаковать военную базу РФ в Новороссийске.

Фото: mil.ru

По его словам, речь идёт об очень серьёзной базе. Он добавил, что Вооружённые силы РФ хорошо ухаживают за всеми своими объектами. На каждой базе наблюдается полная укомплектованность личным составом и современным вооружением, уточнил Мякишев.

"Вооружённая борьба в Чёрном море не возникла, а, так сказать, усилилась. Я думаю, что операцию на воде Украине не удастся реализовать, как и наземную, тем более у нас корабли гораздо сильнее, мощнее, поэтому всё это без толку", — отметил собеседник Pravda.Ru.

Как пояснил отставной полковник, ВСУ закупают за границей оборудование для атак. Военспец считает, что в какой-то мере по своему качеству оно находится близко к той технике, которой владеет армия РФ. При этом Мякишев подчеркнул: для использования западного оборудования нужно обучать личный состав, а у Киева с этим есть проблемы.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ночью 4 августа украинские войска с помощью двух безэкипажных катеров пытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске. Катера ВСУ были уничтожены из штатного вооружения кораблей ВМФ РФ.