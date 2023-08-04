Картаполов: законопроект о наказании за уклонение от мобилизации внесут в Госдуму осенью 2023 года

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В России собираются ввести уголовное наказание для граждан, которые уклоняются от мобилизации. Председатель думского Комитета по обороне Андрей Картаполов высказался подробнее о данной инициативе в беседе с "Парламентской газетой".

Фото: ВКонтакте

Наказание будет включать штраф в размере до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. Картаполов сообщил, закон могут внести в будущей осенней сессии. О сроках принятия документа пока сказать трудно.

"Как минимум это необходимо для того, чтобы восстановить, назовём это так, статус-кво, выровнять ситуацию. Потому что у нас есть ответственность за уклонение от службы по призыву, а вот за уклонение от службы по мобилизации она до сих пор не установлена", — пояснил эксперт.

Картаполов подчеркнул, что военная служба — это государственное дело. Человек должен понести наказание, если нарушает свои обязанности и отказывается от их выполнения, отметил он.