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Картаполов: законопроект о наказании за уклонение от мобилизации внесут в Госдуму осенью 2023 года

1:02
Силовые структуры

В России собираются ввести уголовное наказание для граждан, которые уклоняются от мобилизации. Председатель думского Комитета по обороне Андрей Картаполов высказался подробнее о данной инициативе в беседе с "Парламентской газетой".

Картаполов: законопроект о наказании за уклонение от мобилизации внесут в Госдуму осенью 2023 года
Фото: ВКонтакте

Наказание будет включать штраф в размере до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. Картаполов сообщил, закон могут внести в будущей осенней сессии. О сроках принятия документа пока сказать трудно.

"Как минимум это необходимо для того, чтобы восстановить, назовём это так, статус-кво, выровнять ситуацию. Потому что у нас есть ответственность за уклонение от службы по призыву, а вот за уклонение от службы по мобилизации она до сих пор не установлена", — пояснил эксперт.

Картаполов подчеркнул, что военная служба — это государственное дело. Человек должен понести наказание, если нарушает свои обязанности и отказывается от их выполнения, отметил он.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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