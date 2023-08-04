В России собираются ввести уголовное наказание для граждан, которые уклоняются от мобилизации. Председатель думского Комитета по обороне Андрей Картаполов высказался подробнее о данной инициативе в беседе с "Парламентской газетой".
Наказание будет включать штраф в размере до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. Картаполов сообщил, закон могут внести в будущей осенней сессии. О сроках принятия документа пока сказать трудно.
"Как минимум это необходимо для того, чтобы восстановить, назовём это так, статус-кво, выровнять ситуацию. Потому что у нас есть ответственность за уклонение от службы по призыву, а вот за уклонение от службы по мобилизации она до сих пор не установлена", — пояснил эксперт.
Картаполов подчеркнул, что военная служба — это государственное дело. Человек должен понести наказание, если нарушает свои обязанности и отказывается от их выполнения, отметил он.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Западные правительства выразили шок из-за ракетных ударов армии России по объектам ВСУ в Одессе, сообщает American Conservative.