Повышается верхняя граница призывного возраста в РФ до 30 лет: Владимир Путин подписал закон

1:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президентом РФ Владимиром Путиным подписан федеральный закон, согласно которому с 1 января 2024 года призывной возраст увеличится до 30 лет. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Фото: ВКонтакте

При рассмотрении в Госдуме в первом чтении предполагалось смещение границ призывного возраста с 18-27 лет до 21 года-30 лет, а также переходный период до 2026 года. Во втором чтении депутатами исключены нормы о повышении нижней границы, а также переходном периоде. Призывной возраст устанавливается на уровне 18-30 лет.

Также закон предусматривает, что призывники и военнослужащие запаса, поступающие на службу в чрезвычайных обстоятельствах, для участия в операциях по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности смогут заключать контракт на срок один год или меньше. С призывником заключить контракт можно не ранее чем за месяц до окончания срока службы.

Во время мобилизации и военного положения специализированные государственные унитарные предприятия (ГУП) будут привлечены к охране общественного порядка.