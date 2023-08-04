Депутат Андрей Картаполов: самовольное оставление части будет считаться уклонением от мобилизации

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В России собираются ввести уголовное наказание для граждан, уклоняющихся от мобилизации. Об этом сообщил председатель думского Комитета по обороне Андрей Картаполов.

Фото: t.me/newsfrol

Самовольное оставление воинской части мобилизованным и неявка в военный комиссариат после получения повестки будет считаться уклонением от службы по мобилизации, передаёт слова эксперт ТАСС.

Напоминаем, законопроект планируют принять в трёх чтениях осенью текущего года. Нарушителям норм документа будет грозить штраф в размере до 500 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до пяти лет.