В России собираются ввести уголовное наказание для граждан, уклоняющихся от мобилизации. Об этом сообщил председатель думского Комитета по обороне Андрей Картаполов.
Самовольное оставление воинской части мобилизованным и неявка в военный комиссариат после получения повестки будет считаться уклонением от службы по мобилизации, передаёт слова эксперт ТАСС.
Напоминаем, законопроект планируют принять в трёх чтениях осенью текущего года. Нарушителям норм документа будет грозить штраф в размере до 500 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до пяти лет.
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