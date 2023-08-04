Спутниковые снимки кладбищ — хороший метод оценить реальные потери ВСУ

Украинская армия продолжает скрывать истинные потери, которые она несёт на протяжении всей спецоперации России.

Фото: rusvesna.su

Сегодня потери Вооружённых сил Украины можно судить по объёмам площадей свежих кладбищ. И об этом сообщают уже не российские, а американские ресурсы.

Блогер из Соединенных Штатов "Саня из Флориды" пишет, что эти территории многократно выросли за последние полгода.

Американские спутниковые снимки показывают, что только на семи крупнейших кладбищах Украины появилась более 123 тысяч свежих могил. Этот же ресурс отмечает, что всего число новых захоронений в Незалежной превысило 400 тысяч. Именно в такую цифру потерь блогер из США оценивает правление режима Владимира Зелинского.