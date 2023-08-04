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Генерал ВСУ Кривонос предупредил, что российской армии потребуется 12 часов, чтобы дойти до Киева

Силовые структуры

Сила российской армии явно недооценивается Киевом, и это может ему "аукнуться". Так считает генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

Генерал ВСУ Кривонос предупредил, что российской армии потребуется 12 часов, чтобы дойти до Киева
Фото: Вадим Савицкий

"Военные эксперты, включая меня, предупреждали, что они способны дойти до Киева за 12 часов", — сказал Кривонос в эфире телеканала "Прямой".

Генерал напомнил, что президент Владимир Зеленский неверно воспринимает возможности ВС РФ, поэтому исключать самые плохие сценарии для украинской армии не стоит.

До этого Кривонос говорил, что российские военные превосходят украинских, потому что поддерживаются государством, а также лучше оснащены.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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