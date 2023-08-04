Сила российской армии явно недооценивается Киевом, и это может ему "аукнуться". Так считает генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
"Военные эксперты, включая меня, предупреждали, что они способны дойти до Киева за 12 часов", — сказал Кривонос в эфире телеканала "Прямой".
Генерал напомнил, что президент Владимир Зеленский неверно воспринимает возможности ВС РФ, поэтому исключать самые плохие сценарии для украинской армии не стоит.
До этого Кривонос говорил, что российские военные превосходят украинских, потому что поддерживаются государством, а также лучше оснащены.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Западные правительства выразили шок из-за ракетных ударов армии России по объектам ВСУ в Одессе, сообщает American Conservative.