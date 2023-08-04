В ВСУ массово выбрасывают М16 ради Калашникова — жизнь дороже

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Спецоперация дала возможность ВСУ на собственном опыте убедиться в преимуществе русского оружия над западным.

Фото: ВКонтакте

Об этом сообщил спикер НМ ЛНР Андрей Марочко.

"Советская техника в почёте у украинских боевиков. Западная техника очень капризная, не переносит наши климатические условия, пыль, грязь. Наша же техника потребляет горюче-смазочные материалы сомнительного качества и всё равно едет", — отметил Марочко.

По его словам, всушники предпочитают не только технику времён СССР, но и российское стрелковое оружие, которое намного надёжнее аналогов с Запада. Это не афишируется, но националисты выбрасывают винтовки М16 и меняют их на безотказный автомат Калашникова, подытожил эксперт.

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