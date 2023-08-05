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Боец ВС РФ поделился тактической хитростью из зоны СВО: ловим на живца

Силовые структуры

Чтобы достичь успеха на поле боя иногда приходится пользоваться хитрыми приёмами, например, ловить на живца, рассказал оператор разведывательного беспилотника с позывным "Жених".

Боец ВС РФ поделился тактической хитростью из зоны СВО: ловим на живца
Фото: newsweek.com

"Чтобы выявить вражеский миномётный расчёт, наши артиллеристы специально дали себя обнаружить", — пояснил он.

Примерные координаты боевиков были уже известны, потому в этом районе находился российский дрон.

"Я уже наблюдал в этот момент за противником и, как только был обнаружен выход миномёта, сразу передал его координаты на наш командный пункт", — рассказал "Жених" в интервью, опубликованном в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

Военнослужащий добавил, что вражеский расчёт был в считанные минуты "накрыт" артиллерией ВС России.

Ранее политолог предупредил, что польская армия уже через пару лет будет готова для удара по РФ.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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