Боец ВС РФ поделился тактической хитростью из зоны СВО: ловим на живца

Чтобы достичь успеха на поле боя иногда приходится пользоваться хитрыми приёмами, например, ловить на живца, рассказал оператор разведывательного беспилотника с позывным "Жених".

Фото: newsweek.com

"Чтобы выявить вражеский миномётный расчёт, наши артиллеристы специально дали себя обнаружить", — пояснил он.

Примерные координаты боевиков были уже известны, потому в этом районе находился российский дрон.

"Я уже наблюдал в этот момент за противником и, как только был обнаружен выход миномёта, сразу передал его координаты на наш командный пункт", — рассказал "Жених" в интервью, опубликованном в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

Военнослужащий добавил, что вражеский расчёт был в считанные минуты "накрыт" артиллерией ВС России.

Ранее политолог предупредил, что польская армия уже через пару лет будет готова для удара по РФ.