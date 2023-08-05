Чтобы достичь успеха на поле боя иногда приходится пользоваться хитрыми приёмами, например, ловить на живца, рассказал оператор разведывательного беспилотника с позывным "Жених".
"Чтобы выявить вражеский миномётный расчёт, наши артиллеристы специально дали себя обнаружить", — пояснил он.
Примерные координаты боевиков были уже известны, потому в этом районе находился российский дрон.
"Я уже наблюдал в этот момент за противником и, как только был обнаружен выход миномёта, сразу передал его координаты на наш командный пункт", — рассказал "Жених" в интервью, опубликованном в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.
Военнослужащий добавил, что вражеский расчёт был в считанные минуты "накрыт" артиллерией ВС России.
Ранее политолог предупредил, что польская армия уже через пару лет будет готова для удара по РФ.
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