Две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", принадлежавшие украинской армии, ликвидированы на территории ДНР при помощи российских беспилотников-камикадзе "Ланцет". Об этом информирует начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"Барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожены две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" в районах северо-западнее Равнополь и Великой Новоселки".
В заявлении говорится об уничтожении пунктов временной дислокации противника, мест скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Макаровки, Приютного.
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