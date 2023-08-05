Российские БПЛА "Ланцеты" уничтожили две САУ "Гвоздика" ВСУ в ДНР

Две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", принадлежавшие украинской армии, ликвидированы на территории ДНР при помощи российских беспилотников-камикадзе "Ланцет". Об этом информирует начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

Фото: ТАСС

"Барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожены две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" в районах северо-западнее Равнополь и Великой Новоселки".

В заявлении говорится об уничтожении пунктов временной дислокации противника, мест скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Макаровки, Приютного.