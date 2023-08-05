Александр Ходаковский предсказал серьёзную операцию ВС Украины в зоне СВО

1:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский высказался по поводу наступления ВСУ и его перспектив для обеих сторон. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

Фото: https://t.me/aleksandr_skif

Ходаковский отметил, что цель ползучего наступления ВСУ, которое радикально отличается от привычной интенсивной атаки — растягивание российской армии для последующей концентрации ударного кулака в наиболее выгодном положении. На данный момент тактика противника является прямолинейной, работающей по принципу "вода камень точит".

ВСУ добились незначительных успехов на Южно-Донецком направлении, достигнутых в ходе попыток сковать силы российской армии и препятствования их переброске на Запорожский участок фронта.

"Они как раз и случились благодаря тому, что мы всё-таки не "сковались" и помогли соседям, которым сейчас тяжелее нашего", — отметил Ходаковский.

Эксперт сообщил, что даже наши танковые экипажи полезли в окопы, чтобы высвободить ресурс. Это вынужденно-расчётливые действия, которые строятся на понимании того, что все силы ВСУ сейчас бросили на задачу прорыва южнее. При этом не стоит забывать о северном направлении, откуда противник ожидает наступления ВС РФ. Угроза с этого участка сковывает часть резервов ВСУ, не пуская их в дело на юге.

"И почему-то мне кажется, что если на юге противник сможет поставить нас в критические положение, где-то начнётся серьёзная операция. А может она начнётся и по каким-то своим причинам — мы все втайне на это надеемся", — заключил Ходаковский.