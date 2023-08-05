Мятежники, свергнувшие власть Нигера, назначили на должность главы генштаба ВС бригадного генерала Муссу Салау Барму.
Корреспонденты информационного издания ActuNiger пишут, что военнослужащего, ранее руководившего спецназом Нигера, готовили в Соединённых Штатах.
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