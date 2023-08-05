МО РФ: армия России освободила Новосёловское в ЛНР

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Войска ВС РФ освободили населённый пункт Новосёловское в Луганской Народной Республике. Об этом проинформировало Минобороны России.

Фото: bloknot.ru

"На Купянском направлении грамотными и профессиональными действиями подразделений "Западной" группировки войск освобождён населённый пункт Новосёловское Луганской Народной Республики", — доложило ведомство.

Также штурмовые отряды, наступая на широком фронте, смогли улучшить положение по переднему краю в районах населённых пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области.

Ранее сообщалось, что ВС Украины применяют прямолинейную тактику наступления в зоне СВО.