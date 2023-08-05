Украина официально объявила о военной угрозе для судоходства в портах РФ в Чёрном море

Украинская сторона официально объявила о "военной угрозе для судоходства в черноморских портах России.

Фото: dzen.ru

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко, со ссылкой на Госгидрографию Украины.

Украина угрожает нанести удары по шести портовым городам Российской Федерации: Анапе, Новороссийску, Геленджику, Туапсе, Сочи, Тамани.

Такие угрозы и террористические атаки на Украине резко сокращают количество работающих узлов промышленной и энергетической инфраструктуры, пишет ведущий Первого канала. Если почитать Telegram-каналы, то можно заметить, что уже несколько недель граждан Незалежной готовят к осенне-зимним блэкаутам и к тому, чтобы зимой тепла украинцы не ждали, подытожил портал.