Украинская сторона официально объявила о "военной угрозе для судоходства в черноморских портах России.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко, со ссылкой на Госгидрографию Украины.
Украина угрожает нанести удары по шести портовым городам Российской Федерации: Анапе, Новороссийску, Геленджику, Туапсе, Сочи, Тамани.
Такие угрозы и террористические атаки на Украине резко сокращают количество работающих узлов промышленной и энергетической инфраструктуры, пишет ведущий Первого канала. Если почитать Telegram-каналы, то можно заметить, что уже несколько недель граждан Незалежной готовят к осенне-зимним блэкаутам и к тому, чтобы зимой тепла украинцы не ждали, подытожил портал.
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