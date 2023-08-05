Обнаруженный надводный беспилотный аппарат был уничтожен на большом отдалении от берега.
Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, отметив, что все ограничения на движение водного транспорта в регионе сняты.
Ранее сообщалось, что в севастопольской морской зоне Военно-морской флот России утром 5 августа обнаружил надводный дрон. Спецслужбы предприняли все необходимые меры по уничтожению морского беспилотника.
Развозжаев ранее отмечал, что ситуация находится под контролем ВМФ РФ, и призвал севастопольцев и гостей города не паниковать.
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