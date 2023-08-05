Кремль не пойдёт на "мир" с Украиной, пока все ранее названные цели спецоперации не будут реализованы.
Об этом сообщил полковник в отставке, военный эксперт Виктор Баранец.
"Посмотрите, у нас ещё много работы в Николаевской, Одесской областях, надо отрубить противника от Чёрного моря. Какие могут быть переговоры. Все разговоры о переговорах кажутся мне какой-то нелепостью", — в эфире интернет-канала "Красная линия" сказал обозреватель.
По его словам, у РФ ещё пока не выполнена задача по денацификации и демилитаризации Украины, которая была поставлена во всеуслышание.
А если Вашингтон потребует принять условия киевского режима, то Москва не пойдёт на это, подытожил Баранец.
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