Баранец: "Никаких переговоров о мире, пока не освободим Одессу"

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Кремль не пойдёт на "мир" с Украиной, пока все ранее названные цели спецоперации не будут реализованы.

Фото: realtribune.ru

Об этом сообщил полковник в отставке, военный эксперт Виктор Баранец.

"Посмотрите, у нас ещё много работы в Николаевской, Одесской областях, надо отрубить противника от Чёрного моря. Какие могут быть переговоры. Все разговоры о переговорах кажутся мне какой-то нелепостью", — в эфире интернет-канала "Красная линия" сказал обозреватель.

По его словам, у РФ ещё пока не выполнена задача по денацификации и демилитаризации Украины, которая была поставлена во всеуслышание.

А если Вашингтон потребует принять условия киевского режима, то Москва не пойдёт на это, подытожил Баранец.