В Москве требуют уничтожить натовских разведчиков: "Хватит стесняться!"

Москва должна прекратить "стесняться" и начать активно уничтожать средства разведки НАТО, помогающие киевской власти обстреливать РФ.

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Об этом сообщил военный эксперт Василий Фатигаров.

"Я имею в виду всякие самолёты-разведчики, беспилотники и прочее. Что это они летают?" — в эфире интернет-канала "Красная линия" сказал аналитик.

По его словам, любая техника, помогающая националистам наносить удары по России, должна быть сразу уничтожена. Тем более, что доказано, что это НАТО координировала удар по Крымскому мосту.

Судно турецкое шло, Россия доказала, что с него шёл беспилотник — и опять ноль эмоций, но пора уже действовать, подчёркивает обозреватель.