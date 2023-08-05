Ракеты "Калибр" запущены из Чёрного моря по украинской инфраструктуре сегодня, 5 августа, вечером.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко со ссылкой на украинские СМИ.
По информации, группа ракет летит на Кировоградскую и Николаевскую области. Также сирена воздушной тревоги объявлена в Киеве. Местные ресурсы сообщают о ракетной угрозе для столицы Украины.
Позже порталы добавили, что ракеты летят в Винницкую область и многие регионы Запада Украины.
Воздушная тревога уже на всей территории Незалежной.
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