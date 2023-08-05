Группа ракет "Калибр" летит в Киев, Николаевскую и Кировоградскую области

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ракеты "Калибр" запущены из Чёрного моря по украинской инфраструктуре сегодня, 5 августа, вечером.

Фото: https://t.me/stranaua

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко со ссылкой на украинские СМИ.

По информации, группа ракет летит на Кировоградскую и Николаевскую области. Также сирена воздушной тревоги объявлена в Киеве. Местные ресурсы сообщают о ракетной угрозе для столицы Украины.

Позже порталы добавили, что ракеты летят в Винницкую область и многие регионы Запада Украины.

Воздушная тревога уже на всей территории Незалежной.