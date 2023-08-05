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Столб дыма в Староконстантинове: уничтожен аэродром с носителями ракет Storm Shadow

0:53
Силовые структуры

Мощный ракетный удар наносится по всей Украине, серия взрывов во всех крупных городах.

Столб дыма в Староконстантинове: уничтожен аэродром с носителями ракет Storm Shadow
Фото: topwar.ru

Третья волна прилётов ракетами "Калибр" пришёлся по Староконстантинову. Столб дыма наблюдается на военном аэродроме, где базируются носители ракет Storm Shadow — самолёты Су-24. Тут насчитали не менее 12-ти "прилётов".

Мощные взрывы также в Киеве. Украинские ресурсы сообщают, что на подходе к столице уже вторая волна ракет. Предположительно, к целям идут ракеты "Искандер".

Также ракеты несутся над Западной Украиной, постоянно меня свой курс: там тоже предполагается удар по авиабазам.

Гиперзвуковые "Кинжалы" прошли через Полтавскую область. Также ракеты пролетели по Киевской области в сторону Житомира.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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