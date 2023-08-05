Мощный ракетный удар наносится по всей Украине, серия взрывов во всех крупных городах.
Третья волна прилётов ракетами "Калибр" пришёлся по Староконстантинову. Столб дыма наблюдается на военном аэродроме, где базируются носители ракет Storm Shadow — самолёты Су-24. Тут насчитали не менее 12-ти "прилётов".
Мощные взрывы также в Киеве. Украинские ресурсы сообщают, что на подходе к столице уже вторая волна ракет. Предположительно, к целям идут ракеты "Искандер".
Также ракеты несутся над Западной Украиной, постоянно меня свой курс: там тоже предполагается удар по авиабазам.
Гиперзвуковые "Кинжалы" прошли через Полтавскую область. Также ракеты пролетели по Киевской области в сторону Житомира.
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