Первая волна российских ракет "Калибр" из Чёрного моря успешно добралась до Украины.
Взрывы слышны в Одессе и Николаеве, сообщает Telegram-канал издания "Украина.ру".
Ранее поступала информация о пусках "Калибров" из акватории Чёрного моря. Позднее пришли данные, что "Калибры" летят в Кировоградскую и Черкасскую области.
Российских стратегические бомбардировщики ТУ-95МС в количестве 13-ти штук несли крылатые ракеты Х-101/Х-555, которые успешно долетели до целей. Общее количество ракет на всех бортах — более 70 единиц.
Параллельно в Винницкой области позиции ВСУ атакуют "Герани". Подсчёт итогов будет уже поутру, подытожил портал.
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Неизбежно настанет момент, когда президент России Владимир Путин скажет, что нынешние лидеры киевского режима будут ликвидированы, как и лидеры чеченских бандформирований.