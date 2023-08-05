Первая волна "Калибров" из Чёрного моря добралась до Одессы и Николаева

Первая волна российских ракет "Калибр" из Чёрного моря успешно добралась до Украины.

Фото: Вадим Савицкий

Взрывы слышны в Одессе и Николаеве, сообщает Telegram-канал издания "Украина.ру".

Ранее поступала информация о пусках "Калибров" из акватории Чёрного моря. Позднее пришли данные, что "Калибры" летят в Кировоградскую и Черкасскую области.

Российских стратегические бомбардировщики ТУ-95МС в количестве 13-ти штук несли крылатые ракеты Х-101/Х-555, которые успешно долетели до целей. Общее количество ракет на всех бортах — более 70 единиц.

Параллельно в Винницкой области позиции ВСУ атакуют "Герани". Подсчёт итогов будет уже поутру, подытожил портал.