Даже если украинские войска прорвут первую линию обороны армии России они столкнутся с контратакой российских резервов, не имея поддержки собственной артиллерии и беспилотников. Поэтому продолжать наступление для Киева не имеет смысла. Такое мнение высказал экс-аналитик Пентагона Барри Позен в статье для Foreign Policy.
Уверенность Запада в успехе наступления Украины основывается лишь на предположении, что у России нет резервов. Однако вероятность этого крайне мала, отметил политолог.
Проблема для Украины будет заключаться в том, что у неё не будет ни опыта, на который можно было бы опереться в случае прорыва линии обороны, ни необходимого количества военно-воздушных сил, считает эксперт.
И даже если ВСУ удастся сохранить темп наступления, они столкнутся не только с тактическими, но и с оперативными резервами России, способными контратаковать, заключил Позен.
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Неизбежно настанет момент, когда президент России Владимир Путин скажет, что нынешние лидеры киевского режима будут ликвидированы, как и лидеры чеченских бандформирований.