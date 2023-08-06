Foreign Policy: ВСУ в случае прорыва первой линии обороны России столкнутся с контратакой

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Даже если украинские войска прорвут первую линию обороны армии России они столкнутся с контратакой российских резервов, не имея поддержки собственной артиллерии и беспилотников. Поэтому продолжать наступление для Киева не имеет смысла. Такое мнение высказал экс-аналитик Пентагона Барри Позен в статье для Foreign Policy.

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Уверенность Запада в успехе наступления Украины основывается лишь на предположении, что у России нет резервов. Однако вероятность этого крайне мала, отметил политолог.

Проблема для Украины будет заключаться в том, что у неё не будет ни опыта, на который можно было бы опереться в случае прорыва линии обороны, ни необходимого количества военно-воздушных сил, считает эксперт.

И даже если ВСУ удастся сохранить темп наступления, они столкнутся не только с тактическими, но и с оперативными резервами России, способными контратаковать, заключил Позен.