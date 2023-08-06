Хайруллин: украинской армии уже поздно уходить в оборону

Киев бросает остатки ВСУ в бессмысленный контрнаступ, надеясь, что русские проиграют раньше, чем всё для Украины рухнет.

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Об этом сообщил военный корреспондент Марат Хайруллин.

По его словам, националистам всё труднее держать тысячу километров линии фронта, и вот-вот начнёт появляться всё больше "дыр".

"На тысячу километров фронта держать постоянно части в боевой готовности очень тяжело. Особенно учитывая, что у Украины абсолютно деградирует тыл. Не остаётся людей, которые могут работать в тылу. Им уже поздно уходить в оборону, они этот момент прохлопали", — в эфире интернет-канала "PolitWera" сказал военкор.

У киевского режима всё чаще будут в зоне боевых действий появляться такие участки, где деградирует оборона. А российская армия будет их вскрывать, подчеркнул Хайруллин.