Ранним утром 6 августа артиллеристы и разведподразделения ВС РФ уничтожили колонну боевой техники укронацистов под Берховским водохранилищем недалеко от Артёмовска.
Киевский режим лишился шести бронированных автомобилей и четырёх танков, сообщает военный аналитик Михаил Рыбарь.
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