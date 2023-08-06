Боевики ВСУ перешли в атаку в районе Артёмовска

0:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ранним утром 6 августа артиллеристы и разведподразделения ВС РФ уничтожили колонну боевой техники укронацистов под Берховским водохранилищем недалеко от Артёмовска.

Фото: скрин Ютуб

Киевский режим лишился шести бронированных автомобилей и четырёх танков, сообщает военный аналитик Михаил Рыбарь.