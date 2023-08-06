Мэр Донецка Кулемзин: боевики ВСУ вновь обстреляли посёлок Азотный

0:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики киевского режима минувшей ночью в очередной раз подвергли массированному обстрелу посёлок Азотный, расположенный в Куйбышевском районе столицы ДНР.

Фото: Телеграм-канал ShortЫ ДНР

Из сообщения мэра Донецка Алексея Кулемзина в Телеграм-канале следует, что информацию о пострадавших уточняют.