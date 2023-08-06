Боевики киевского режима минувшей ночью в очередной раз подвергли массированному обстрелу посёлок Азотный, расположенный в Куйбышевском районе столицы ДНР.
Из сообщения мэра Донецка Алексея Кулемзина в Телеграм-канале следует, что информацию о пострадавших уточняют.
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