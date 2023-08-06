Элитные подразделения украинской армии несут огромные потери, которые невозможно восстановить в обозримые сроки, рассказал замкомандира группы "Альфа" Службы безопасности Украины с позывным "Олег".
По его словам, одна из последних попыток провести операцию в тылу российских сил окончилась потерей 14 спецназовцев.
"Адекватны ли наши потери в этих условиях и оправданы ли они? Я не могу использовать 14 человек, которые погибли от обстрела, в других операциях в ближайшее время", — пояснил офицер в интервью изданию The Washington Post.
Он добавил, что группе "Альфа" уже пришлось снизить требования к новобранцам, однако это помогло набрать только 80 новых бойцов, которым предстоит пройти долгое обучение.
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