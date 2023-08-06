Il Messaggero: участники переговоров в Джидде договорились уважать территориальную целостность Украины

Участники переговорного процесса на тему украинского конфликта в саудовской Джидде пришли к договорённости о том, что будут уважать территориальную целостность украинского государства.

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Корреспонденты итальянского издания Il Messaggero пишут об этом, ссылаясь на собственный "европейский источник".