Участники переговорного процесса на тему украинского конфликта в саудовской Джидде пришли к договорённости о том, что будут уважать территориальную целостность украинского государства.
Корреспонденты итальянского издания Il Messaggero пишут об этом, ссылаясь на собственный "европейский источник".
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