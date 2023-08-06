Депутат Верховной рады Железняк: киевский режим получил от международных партнёров 60 млрд долларов с начала СВО

0:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Международные партнёры с момента начала СВО в феврале минувшего года предоставили киевскому режиму гранты и кредиты на общую сумму в 60 миллиардов долларов.

Фото: u-f.ru

Об этом говорится в сообщении в Телеграм-канале депутата Верховной рады Украины Ярослава Железняка. На первом месте по объёмам военной помощи Киеву находятся Соединённые Штаты, выделившие 20,43 миллиарда, уточнил политик.