Международные партнёры с момента начала СВО в феврале минувшего года предоставили киевскому режиму гранты и кредиты на общую сумму в 60 миллиардов долларов.
Об этом говорится в сообщении в Телеграм-канале депутата Верховной рады Украины Ярослава Железняка. На первом месте по объёмам военной помощи Киеву находятся Соединённые Штаты, выделившие 20,43 миллиарда, уточнил политик.
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