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Глава киевского режима Зеленский сообщил о череде увольнений в рамках борьбы с коррупцией

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Силовые структуры

Лидер киевского режима Владимир Зеленский выступил с заявлением о том, что на Украине скоро начнутся массовые кадровые чистки.

Глава киевского режима Зеленский сообщил о череде увольнений в рамках борьбы с коррупцией
Фото: lenta.ru

По информации корреспондентов Reuters, уже на предстоящей неделе правительство будет увольнять всех, кто привязан к старым коррупционным схемам и привычкам, в течение десятилетий ослаблявших Украину.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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