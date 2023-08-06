Лидер киевского режима Владимир Зеленский выступил с заявлением о том, что на Украине скоро начнутся массовые кадровые чистки.
По информации корреспондентов Reuters, уже на предстоящей неделе правительство будет увольнять всех, кто привязан к старым коррупционным схемам и привычкам, в течение десятилетий ослаблявших Украину.
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