Глава киевского режима Зеленский сообщил о череде увольнений в рамках борьбы с коррупцией

0:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Лидер киевского режима Владимир Зеленский выступил с заявлением о том, что на Украине скоро начнутся массовые кадровые чистки.

Фото: lenta.ru

По информации корреспондентов Reuters, уже на предстоящей неделе правительство будет увольнять всех, кто привязан к старым коррупционным схемам и привычкам, в течение десятилетий ослаблявших Украину.