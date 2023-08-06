Обозреватель UnHerd Ханс Кунднани: киевский режим вывел на чистую воду национализм в Евросоюзе

Украинский кризис полностью разрушил главный миф о космополитичной Европе. Британский портал UnHerd News пишет об этом со ссылкой на старшего научного сотрудника Королевского института международных отношений Ханса Кунднани.

Фото: so-l.ru

В статье обозревателя говорится о том, что европейские страны скатились к ярому национализму, активно поддерживая украинское правительство.