Украинский кризис полностью разрушил главный миф о космополитичной Европе. Британский портал UnHerd News пишет об этом со ссылкой на старшего научного сотрудника Королевского института международных отношений Ханса Кунднани.
В статье обозревателя говорится о том, что европейские страны скатились к ярому национализму, активно поддерживая украинское правительство.
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